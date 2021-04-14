Şırnak Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde kuş sesleri eşiğinde ve yeşillikler arasında ders yapıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nda, salgın tedbirleri ve güzel havanın da etkisiyle bahçeye sınıf yapıldı.

Yatılı olan okulda salgın nedeniyle takılan maskelerden bunalan öğrenci ve öğretmenler, kuş sesleri ve yeşillikler arasında derslerine devam ediyor.

Şenoba Orgeneral Edip Başer İmam Hatip Ortaokulu'nda açık hava sınıfı, robotik kodlama atölyesi, Karacaoğlan müzik atölyesi, Nuri İyem görsel sanatlar atölyesi ve Cahir Arf Matematik ve zeka oyunları atölyesi olmak üzere 5 özel sınıf bulunuyor.

Şırnak'ta öğrenciler açık havada eğitim görüyor VİDEO

"ÖĞRENCİLER MUTLU OLUYORLAR"

Fen bilimleri dersi öğretmeni Sinem Onur, ’’Öğrencilerimiz ile birlikte salgın döneminde okulumuzun bahçesinde bir sınıf açmıştık daha öncesinde kitap okuma çalışmaları için kullanmayı düşünüyorduk fakat böyle bir dönem ile karşılaşınca salgın döneminde sınıfımızı ders işlemek için karar verdik. Hababam sınıfında Mahmut Hocamızın da dediği gibi sınıf dediğimiz yer aslında etrafı dört duvar ile kaplı olan bir yer ya da üzerinde damı bulunan bir yer değildir. Sırasında bir ormanın bulunduğu, sırasında bazen bir dağ başı aslında bilginin olduğu bilgi için mücadelenin olduğu her yer sınıftır. Biz de doğanın içerisinde fen bilimleri dersimizi çocuklarımız ile birlikte işliyoruz, salgın döneminde sosyal mesafeye dikkat ederek ve bunun yanında çocuklarımızın da doğayla iç içe olmasıyla güzel bir şekilde derslerimize devam ediyoruz. Öğrencilerimiz de doğada olduklarında fazlasıyla mutlu oluyorlar derslerimizi bu şekilde işliyoruz.’’ dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIZ"

8 sınıf öğrencisi Nizar Şengil, başka derslerini de dışarıda işlediklerini söyledi. Şengil, "Müzik gibi resim gibi güzel havalarda derslerimizin çoğunluğunu dışarıda işliyoruz. Bu imkanlar her yerde yok, bizim okulda olduğu için çok şanslıyız." şeklinde konuştu.

















