Sömestr tatili ne zaman? 2022-2023 MEB yarıyıl ve ara tatil takvimi

Sömestr tatili ne zaman? 2022-2023 MEB yarıyıl ve ara tatil takvimi

2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenciler, yarıyıl tatiline dair detayları araştırmaya başladı. Bu kapsamda da, "Sömestr tatili ne zaman?" sorusu gündem oldu.

Uzun süren yaz tatilinin ardından öğrenciler, 2022-2023 eğitim - öğretim yılına 12 Eylül'de başladı.

Bol bol dinlenen ve sabırsızlıkla okullarına kavuşmayı bekleyen öğrenciler için, yoğun bir sene olacak.

Haziran ayına kadar yoğun bir tempoda ilerleyecek olan öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı bulacak.

Hem dinlenecek hem de tatil yapacak öğrenciler, ara tatil vakitlerini araştırmaya başladı bile.

Bu kapsamda da, "Sömestr tatili ne zaman?" sorusu öğrencilerin gündemindeki yerini aldı.

Peki, Sömestr tatili ne zaman? İşte detaylar...

Sömestr tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Ara tatil takivmi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.