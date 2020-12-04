Sömetr tatili ne zaman başlıyor? Okullarda 15 tatile ne zaman girilecek?

Sömetr tatili ne zaman başlıyor? Okullarda 15 tatile ne zaman girilecek?

İlk yarıyılı uzaktan bitirecek olan öğrenciler, sömestir olarak bilinen 15 tatile ne zaman gireceklerini merak ediyor. MEB ara yıl tatil tarihini açıkladı.

MEB 2020-2021 eğitim öğretim takviminde okullarda yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını aktarmıştı. Geçtiğimiz günlerde yılın ilk ara tatilini yapan öğrenciler, yarıyıl karneleri için sabırsızlanıyor.

Öğrenciler ve veliler 15 tatil ne zaman başlayacak, okullarda sömestir hangi gün sorularını araştırıyor.

OKULLARDA 15 TATİL (YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

MEB’in eğitim öğretim takviminde yer alan bilgilere göre yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak.

5 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erecek yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler yılın ikinci yarısında eğitimlerine devam edecekler.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, açıklamasında "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır." ifadelerine yer vermişti.

YIL SONUNA KADAR UZAKTAN EĞİTİM

Koronavirüs ile mücadele sürecinde okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini açıklamıştı.