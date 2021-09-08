Son dakika: 15 bin yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Son dakika: 15 bin yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını bildirdi. Peki 15 bin yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını bildirdi.

Erdoğan açıklamasında, "Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." dedi.

Bu gelişmenin ardından öğrencilerine kavuşmak isteyen öğretmen adayları, 15 bin öğretmen atamasının detayları hakkında araştırmalarına başladı.

Peki 15 bin yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK, DETAYLAR BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Ancak 15 bin öğretmen atamasının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "2021 yılı Öğretmen Atama Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülkenin Türkiye olduğunu bildirmişti.