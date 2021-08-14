Son dakika: MEB'de yüz yüz eğitim hazırlığı! Haftada 5 gün, tüm sınıflar...

Son dakika: MEB'de yüz yüz eğitim hazırlığı! Haftada 5 gün, tüm sınıflar...

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk ve ortaöğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağını ve yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün olacağı söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalan çocukların okullarına kavuşması için çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor.

Milyonlarca öğrenci ve velileri, yeni dönemin başlamasına kısa bir süre kala, "Okullar zamanında açılacak mı? Açılacaksa yüz yüze eğitim mi, yoksa hibrit mi olacak?" sorularına yanıt arıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili net kararın Kabine toplantısında verileceğini duyurdu. 16 Ağustos Pazartesi günü yapılması öngörülen Kabine toplantısında bu soruların yanıtlarının kesinleşmesi bekleniyor.

MEB HAZIRLANIYOR

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı oldukları ve bunun için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışmalarını sürdürdükleri mesajnı verdi.

Bakan Özer, ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağı, yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda ve haftada 5 gün verileceği mesajı verdi. Üniversiteler için de gerekli hazırlıklar başladı. Yurtların karantina için kullanılmaması ve yüzyüze eğitimin aşılı ya da PCR testi ile olması üzerinde duruluyor.

HAFTADA 5 GÜN, TÜM SINIFLAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı hazırlık, yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Yani bütün ilk ve ortaö ğretimde tüm sınıflar normal zamanda eğitime başlayacak ve öğrenciler 5 gün okula devam edecek.

Şu anda hibrit model seçenekler arasında bulunmuyor. Ancak delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının artış göstermesi halinde böyle seçeneğin tekrar gündeme gelmesi olasılığı bulunuyor.

Normal eğitim nedeniyle okullarda alınması gereken önlemler üzerinde de tek tek duruluyor. Havalandırmalar, teneffüslerin nasıl olacağı, öğrencilerin temasının nasıl daha aza indirileceği, PCR testleri, servisler ve aşılar ile ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor.

ÜNİVERSİTELER HAZIRLANIYOR

YÖK'ün de Bilim Kurulu'nun çalışmalarına paralel olarak üniversitelerin açılması için gerekli çalışmaları yaptığı bildirildi. Bu kapsamda öncelikli olarak üniversite yurtlarının karantina amaçlı kullanılmasına son verilecek.

Buralarda temizlik başta olmak üzere gerekli çalışmalar yapılacak, fiziki koşulların pandemiye göre düzenlenmesi sağlanacak. Öğrencilerin okul kampüslerine ve yurtlara aşı karnesi ya da 48 saatlik PCR testi ile alınması gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor.