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    Sorumluluk sınavı, sadece 12. sınıf öğrencilerine geçerli

    Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak.
    • AA
    • 19.06.2020 - 06:38
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    Sorumluluk sınavı, sadece 12. sınıf öğrencilerine geçerli

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

    SADECE 12. SINIFTAN İSTEYEN ÖĞRENCİ GİRECEK

    Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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