Soya fasulyesi ihracatı 2,5 kat arttı

Türkiye'nin ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği soya fasulyesi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 263 artarak 15 milyon 700 bin dolara yükseldi.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Türkiye'nin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 8,4 artarak 5 milyon 200 milyon dolara ulaştı. Bu kapsamda soya fasulyesi ihracatı, geçen yılın ocak-eylül döneminde 4 milyon 300 bin dolar seviyesindeyken bu yılın aynı döneminde yaklaşık 2,5 kat artışla 15 milyon 700 bin doları buldu.

Türkiye'den 9 ayda 35 bin 31 ton soya fasulyesi ihraç edilirken bu miktar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 290 yükseliş olarak kayıtlara geçti.

"TÜRKİYE'DE SOYA FASULYESİ ÜRETİMİNE VE TİCARETİNE İLGİ ARTIYOR"

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, soya fasulyesi ihracatında yıllık bazda kaydedilen oransal artışa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Soya fasulyesinin Türkiye'de üretilmesinin yanı sıra ihtiyacının büyük bir kısmının ithalat yoluyla karşılandığını belirten Altunkaya, bunun önemli bir bölümünün de yemlik ve endüstriyel amaçlı kullanıldığını söyledi.

“SOYA YAĞ, DÜNYADA EN FAZLA TÜKETİLEN YAĞ”

Altunkaya, "Dünyada soya yağının en fazla tüketilen yağ olması, soya fasulyesi küspesinin protein bakımından zenginliği ve yem olarak zengin bir kaynak niteliğini taşıması, tarlada ikincil ürün olarak yetiştirilebilmesi gibi özellikleri ve bundan elde edilen ürünlerin gıda ürünlerimizde de sıklıkla kullanılmaya başlanması sebepleriyle ülkemizde soya fasulyesinin üretimine ve ticaretine ilginin arttığı gözlenmektedir." dedi.

"SOYA FASULYESİ İHRACATINDA ABD İLK SIRADA"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dünyadaki en büyük soya üreticilerinden ABD'ye bu yılın 8 ayında ihracat rakamın 10 milyon doların üzerine çıktığını aktaran Altunkaya, şu bilgileri verdi:

"Bu artış büyük oranda mart ayındaki 4 milyon doları aşkın ve mayıstaki 3 milyon 800 bin dolar civarındaki ihracattan kaynaklanıyor. Soya fasulyesi ihracatında ABD ilk sırada yer alırken, KKTC ve Suriye'ye de belli miktarda ihracat yapılıyor. Geçen yıl soya fasulyesi satılmayan Ukrayna'ya bu yıl 2 milyon dolar civarında ürün ihracatı gerçekleştirildi."

"HUBUBAT SEKTÖRÜ İHRACATINDA YIL SONU HEDEFİ 7.5 MİLYAR DOLAR"

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün yıl sonu ihracat hedeflerine de değinen Altunkaya, "Sektör ihracatındaki bu ivmenin yıl sonuna kadar devam edeceğini, ihracatımızın 2020 yılı sonunda 7 milyar 500 milyon doları aşacağını bekliyoruz." dedi.