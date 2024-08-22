Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme sonuçları açıklandı

AA & Ensonhaber
Binlerce sözleşmeli öğretmenin beklediği iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, sözleşmeli personel mevzuatına tabi olarak görev yapan öğretmen eşlerin aile birlikteliğine bağlı iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı.
SONUÇLAR MEBBİS VE E-DEVLET'TE
Başvuru yapan öğretmenler, yer değiştirme sonuçlarını MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler.
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