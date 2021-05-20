Sözleşmeli öğretmenlik 2021 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik 2021 mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başladı. Öğretmen adayları, mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı’nda sözleşmeli olarak görev yapacak öğretmenler, sözlü sınavlara katılım sağlıyor.

17 Mayıs'ta başlayan sözleşmeli öğretmenlik mülakatları / sözlü sınavları 6 Haziran'a kadar devam edecek.

Mülakatlara katılan öğretmenler, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat / sözlü sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? MEB 20 Bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman? sorularını araştırıyor.

Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Mülakat sonuçları ne zaman belli olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı’nda görev yapacak öğretmenler için atama takvimi yakın zaman önce açıklanmıştı. Atanmayı bekleyen öğretmenler başvuru işlemlerini 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında tamamladı.

Ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakatları başladı. 17 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında uygulanacak.

8 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklanacak.