Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? e-Devlet 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları, okullara az bir süre kala araştırılmaya başlandı. Öğretmen adayları, "Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Sözleşmeli öğretmen atamaları için geri sayım devam ediyor. 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek ve atama bekleyenler öğrencilerine kavuşacak.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 27 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen atamasını bizzat yapacak.

Bunu duyan adaylar ise "Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorularını gündeme taşıdı.

Peki, "Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" İşte detayları...

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 1 Eylül'de e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

BRANŞLAR

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin ayrıntılar geçtiğimiz haftalarda netleşmişti.

Buna göre; 99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen atanacak. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.



