15 bin öğretmen ataması kapsamında adayların atama tercihlerini ne zaman yapacakları belli oldu. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, sözleşmeli öğretmen adaylarının atama tercihlerini yapacakları tarihler belli oldu.

Sözlü sınavda başarılı olan öğretmenlerin atamaları, tercihleri dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda tercihlerin nereden ve ne zaman yapacağını merak eden binlerce öğretmen, detayları araştırmaya başladı.

Peki, Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 atama tarihleri...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE VE KONTENJANLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak olan 2021-2022 yılı 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. Branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu.

Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.