12-27 Kasım tarihleri arasında alınan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının açıklanması için geri sayım başladı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin ek sözleşmeli öğretmen ataması için duyurular eylül ayında yapılırken, kasım ayında ise sözlü sınavlar gerçekleştirildi.

Değerlendirme sonrası 15 bin öğretmenin sözlü sınavlarının puanları "Sözlü Sınav Sonuç Ekranına" işlenecek.

Eylül ayından bu yana öğretmenlik için bekleyen adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Adaylar sonuçlara dair detayları öğrenmek isterken, Milli Eğitim Bakanlığı ise 27 Aralık tarihini yani bugünü işaret etmişti.

Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte yanıtı...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı atama takvimine göre sözlü sınav sonuçları 27 Aralık 2021'de ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz belli olmadı.

Konuyla ilgili açıklama "https://personel.meb.gov.tr/" internet sitesi üzerinden ve MEB'in sosyal medya hesaplarından yapılacak.





15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından atama tercihlerinin alınması süreci başlayacak. Atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanacak.