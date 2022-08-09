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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, sınava giren adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?
    • 09.08.2022 - 15:39
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    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 yılı için sözleşmeli öğretmenlik alımlarına devam ediyor.

    Farklı alanlarda görevlendirlmek üzere 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakat yerleri, adayların erişimşne açıldı.

    Sözlü sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından, öğretmenlik yapacaklar şiçin atam süreci başlayacak.

    Öğretmen olmak ve öğrencilerine kavuşmak isteyenler, "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak? İşte yanıtı...

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı duyurdu ve süreci başlattı. Başvuru şartlarını taşıyan adayların mülakat sınav yerleri bildirlmişti. Sözlü mülakatlar 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Sınavların hemen ardından binlerce adaın beklediği sözlü mülakat sınav sonuçları ise 16 ağustos 2022 tariihnde ilan edilecek.

    Sınavların akabinde atama tercihleri ise 27-31 Ağustos 2022 tarihlerinde alınacak. Tercih sonuçları da MEB tarafından 1 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman yapılacak? #1


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