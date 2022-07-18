Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları ne zaman alınacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleri

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları ne zaman alınacak? 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleri

20 bin sözleşmeli öğretmen ön başvuru süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak isteyen öğretmenler ise başvurulara başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların beklediği duyuru geldi.

20 bin sözleşmeli öğretmen için başvuru süreci başlarken, branş dağılımına ilişkin detaylar ise açıklanan kılavuzda yer aldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kanal 7'de katıldığı programda 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını da açıkladı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar olarak öne çıktı.

Öğretmen olmak ve görev yapmak için can atanlar ise "Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları ne zaman alınacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Mülakat tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar, şartları yerine getirip başvurularını kısa süre içerisinde gerçekleştirmek istiyor.

Peki,Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları ne zaman alınacak? İşte yanıtı...

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları ne zaman alınacak?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Sözleşmeli öğretmenlerin mülakat yerleri 29 Temmuz'da açıklanacak, mülakatlar ise 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.





Başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

10. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.