Tam kapanmada anaokulları ve kreşler açık mı? Hangi kreşler açık olacak?

Tam kapanmada anaokulları ve kreşler açık mı? Hangi kreşler açık olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecinde, kreşlerin açık olup olmayacağı çalışan ebeveynler tarafından merak ediliyor. Peki, tam kapanmada kreşler açık mı?

26 Nisan'da yapılan Kabine toplantısında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda, 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Bugün 19.00'da başlayacak olan tam kapanma sürecinde, anaokulların ve kreşlerin kapanıp kapanmayacağı çalışan anne ve babalar tarafından merak ediliyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan meslek gruplarına mensup ebeveynler, 'Tam kapanmada kreşler açık mı, kapalı mı?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, tam kapanmada kreşler ve anaokulları açık mı? Hangi kreşler açık olacak? İşte detaylar...

TAM KAPANMADA ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇIK OLACAK MI?

26 Nisan'da yapılan Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma kararı alındığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulu ve kreşler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullanmıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak." dedi.

HANGİ KREŞLER AÇIK OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, kamu çalışanlarına yönelik yayımladığı genelgeye göre, sağlık tesislerinde bulunan kreşler açık tutulacak.

Tam kapanma sürecinde, her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin, olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmeyeceğinin vurgulandığı genelgede maddeler halinde şunlara yer verildi:

1. Esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş olan tüm idarecilerce (Merkez de Birim Amirleri, bağlı ve ilgili kurumlarda en üst kurum amiri, İl Sağlık Müdürleri, İlçe Sağlık Müdürleri, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanları ve Başhekimler) riayet edilerek tam kapanma döneminde de uygulama yapılabilmesi için çaba gösterilecek.

2. Sağlık tesislerinde bulunan kreşler, çalışanların mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacak.

3. İhtiyaç halinde sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere pandemi ile mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak İl Hıfzıssıhha Kurullarına karar veya kararlar almak üzere teklifte bulunulabilecek.

4. Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz olan yerler ile bakıcısı olmayan çalışanlar için 5. 6. ve 7. maddelerdeki tedbirlerin uygulanmasına gayret edilecek.

5. Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanların çalışma saatleri aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret edilecek.

6. Tam kapanma döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin; olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyet gösterilecek ve her türlü tedbir alınacaktır.

7. Bu süreçte 5. ve 6. maddelerde belirtilen sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkanların elvermesi halinde kolaylık sağlanacaktır.