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    Tarih belli oldu! ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ÖSYM tarafından yayımlanan ALES sonuç takvimi sonrasında sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 31.08.2022 - 17:09
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    Tarih belli oldu! ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ALES sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından sıklıkla aratılıyor.

    Bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES sınavları 21 Ağustos tarihinde merkezi olarak yapılmıştı.

    Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES/2 sınavının sonuç tarihi belli oldu.

    ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Üniversite mezunlarının akademik kariyerlerinde ilerlemek için başvurdukları ALES sınavı 21 Ağustos'ta tamamlandı.

    Buna göre; ALES/2 sonuçları 9 Eylül tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinden erişime açılacak.

    Tarih belli oldu! ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? #1


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