Tarih netleşti! 15 bin öğretmen ataması ne zaman 2022? Cumhurbaşkanı duyurdu...

Atanamayan öğretmenlere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz." diyerek açıklamalarda bulundu. İşte konunun detayları...

Atanma hayallerine kavuşmayı bekleyen öğretmenlere sevindiren haber geldi.

Binlerce öğretmen adayı 15 bin sözleşmeli öğretmenlik başvursunu tamamladı. Öğretmenlik atama başvuruları 27 Eylül 2021 tarihinde başlatmıştı. Gözler sonuçlara çevrilmişken, merak edilen soru da yanıt buldu.

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programın'da önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapacağız' dedi.

Söz konusu açıklamanın ardından 15 bin öğretmen atama takvimi ile 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı hakkındaki aramalar hız kazandı.

Atama bekleyenler, "15 bin atama ne zaman yapılacak, detaylar belli mi" merak ediyor. İşte 15 bin ek atama hakkında ayrıntılar...

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Erdoğan açıklamasında 15 bin öğretmen atamasının bu ay sonunda yapılacağını açıkladı.

Erdoğan "Göreve geldiğimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de sorunlarla boğuşan Türkiye manzarası ile karşılaştık. Toplumumuzun tüm kesimleri adeta kan ağlıyordu. Hemen kolları sıvadık ve milletimize Türkiye'yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözünü verdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet olduğunu ifade ettik. Hamdolsun bu sözümüze de hep sadık kaldık. 2002 yılında eğitime bütçeden 7,5 milyar lira ayrılmışken, 2022 yılında bu rakam yüksek öğretim dahil 274 milyar 384 milyon liraya çıktı. Derslik sayımızı 343 binden 606 bin seviyesine taşıyarak ülkemizin dört bir yanını modern eğitim kurumlarıyla donattık. Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz." dedi.

Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 21 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak.