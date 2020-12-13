Tüketiciler Birliği Genel Başkanı: Özel okullara ödenen ücretler geri alınmalı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel okul ücretlerini ödeyen veliler ile okul yönetimleri arasında yaşanan ücret iadesi tartışmalarına değindi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi döneminde uzaktan eğitime geçen özel okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahmut Şahin, özel okullardaki uzaktan eğitimin hukuki karşılığının ücret iadesi olduğunu vurguladı.

Özel okullardaki eğitimin daha iyi olduğunu ve söz konusu okulların bu sebeple tercih edildiğini söyleyen Şahin, okulların kapatılmasıyla yeterli eğitimin alınmadığını belirtti.

"ÖDENEN BEDELLER GERİ ALINMALI"

Ödenen bedellerin okul ortamı için geçerli olduğunu söyleyen Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Özel okula velilerin çocuklarını yazdırmasının sebebi özel okullarda eğitimin daha iyi olması, ortamın daha iyi olması, dersliklerin daha iyi olması, yemek hanesinin daha iyi olması, korumasının, güvenliğinin olması, oyun alanlarının olmasıdır. Yani ödenen bedel okulun ortamınadır. Pandemi sebebi ile okullar kapatılınca çocuklar uzaktan eğitim geçtiler. Burada veli, yüz yüze eğitim için çocuğunun oraya fiziki olarak gitmesi için o bedeli verdi fakat çocuk gidemedi.

Bunun hukuki karşılığı kesinlikle o bedellerin geri iadesidir. O üç aylık ücretin iadesidir. Hakem heyetlerinden bu iadeler başlayınca, özel okullar Milli Eğitime baskı yapmaya başladılar ve bir görüş yazısı istendi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da bu özel eğitimle alakalı birimden bir yazı gitti. Yani dendi ki uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar dendi.”





"VELİLER HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATMALI"

Şahin, özel okullara öğrencilerini yollayan velilere hukuki süreç başlatmaları gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Eğer uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yerini tutar ise lütfen 800 bin öğretmene ve binlerce okula masraf etmeyelim. Çocuklar internetten girsinler takip etsinler. Yapılan sözleşmeler yüz yüze eğitim sözleşmesi olduğu için yerine gelmediğinde tüketici kanununa göre ayıplı hizmet olur ve bedeli iade edilir. Ben kanuna uymayan, hukuka da uymayan bir konuda sadece ikilemde kalındığı için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir görüş yazısına istinaden bu kararların verilmesini çok doğru bulmuyorum.

Yasalar ve hukuka yarar vermez, zarar verir. Veliler kesinlikle bu noktada takiplerini yapsınlar hakem heyetleri aleyhlerine karar verir ise şayet tüketici mahkemelerine şikayette bulunsunlar. Burada bir sözleşme var ve bu sözleşmenin esas unsuru yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitim vermemişseniz eğer sözleşmenin şartları yerine gelmemiştir, ayıplı hizmet olmuştur ve bedelin geri iade edilmesi gerekir.”