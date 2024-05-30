Türkiye'de okuma yazma bilen oranı yüzde 97,6 oldu Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97,6 ile geçen yıla göre aynı kalırken, ortalama eğitim süresi en yüksek il yine Ankara oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı ulusal eğitim istatistiklerini yayınladı.

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2023 yılında bu oran yüzde 97,6 olarak hesaplandı.

2008-2023 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,0'a, erkeklerde ise bu oran yüzde 96,7'den yüzde 99,2'ye yükseldi.

25 yaş üzeri nüfus

25 yaş ve üzeri nüfusta, annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84,6'sının yükseköğretim, yüzde 12,5'inin ortaöğretim ve yüzde 2,9'unun ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı tespit edildi.

İlgili nüfusta, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 80,2'sinin yükseköğretim, yüzde 16,0'ının ortaöğretim ve yüzde 3,8'inin ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamladığı hesaplandı.

Yüzde 55,4'ü yükseköğretim mezunu

Söz konusu nüfusta, annesi ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 64,3'ünün, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 55,4'ünün yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi.

Annesi ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 27,9'unun, babası ortaöğretim altı eğitim düzeyini tamamlayan fertlerin yüzde 26,6'sının yükseköğretim mezunu olduğu görüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)