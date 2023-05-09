Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesi, 3 bölüme 60 öğrenci alacak Elmadağ'da kurulan lisenin müfredatı, sektörün önde gelen kurumları tarafından hazırlandı. 32 derslik ve 6 laboratuvarın bulunduğu okulun alacağı öğrenci sayısı belli oldu. Bakan Yardımcısı Şensoy, "Burada eğitim gören hiçbir öğrenci istihdam sorunu yaşamayacak" dedi.

AA

Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanında kurulan ilk meslek lisesi oldu.

Lise, Milli Eğitim Bakanlığınca Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kuruldu, öğrenci ve velilerin ziyaretlerine açıldı.

Yaklaşık 25 bin metrekare alana kurulan okul, eğitim binası, pansiyon ve atölye kısmı olmak üzere 3 ana yapıdan oluşuyor.

Müfredata sektör eli değdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, lise müfredatının Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEİ ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki uzman akademisyenlerce hazırlandığını belirtti.

32 derslik, 6 laboratuvar

Okulda 1 yıl hazırlık programı uygulayacaklarını belirten Şensoy, şunları kaydetti:

4 yıl da mesleki ve teknik eğitim vereceğiz. Toplam 5 yıllık bir eğitimimiz olacak. Okulumuz yaklaşık 25 bin metrekare alanda kurulmuş vaziyette ve 3 ana binası var. Bunlardan birisi 32 derslikli eğitim binamız, içinde 6 laboratuvar var ve tüm derslik ortamları son teknolojiyle donatılmış vaziyette.



Atölye binaları var ve binalar savunma sanayii sektörlerince desteklenerek oluşturulmuş oldukça modern binalar. Üçüncü olarak da pansiyon, barınma binamız, burada yaklaşık 200 kişiyi barındıracağız ve odalarımız bir otel konforunda. Her bir odada televizyon, internet, kütüphane var ve banyo ile lavaboları içinde bulunuyor.

İlk yıl 3 bölüme 60 öğrenci alınacak

Şensoy, okulun kampüs alanı içinde kapalı ve açık spor salonlarının da bulunduğuna, müzik ve resim laboratuvarının yer aldığına değinerek, öğrencilerin sosyal açıdan da desteklenmesini hedeflediklerini söyledi.

Özellikle havacılık ve uzay konusunda hayali olan öğrencilerin okula geldiklerinde umduklarından çok daha fazlasını bulacaklarını ifade eden Şensoy, şöyle konuştu:

Bu okula LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacağız. Öğrenci alacağımız 3 ana bölümümüz var. Tasarım ve imalat, itki sistemleri ve elektronik sistemler bölümümüz var.



İlk etapta her bölüme 20'şer öğrenci alacağız, yani 60 şanslı öğrencimiz bu okulda eğitim alma fırsatı bulacak. Biz inanıyoruz ki burada eğitim gören hiçbir öğrenci istihdam açısından sorun yaşamayacak.

"81 ilimizden öğrencilerin geleceğine inanıyoruz"

Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri MTAL'den mezun olduktan sonra yükseköğretime devam etmek isteyen öğrenciler için Bakanlık olarak ayrı bir destek programı uygulayacaklarını belirten Şensoy, şöyle dedi:

Ankara'da bulunan Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'miz her bir öğrenciyle ilgili bir takviye programı yapacak. Biz çocuklarımızın, bu bölümün devamı olan, özellikle havacılık ve uzayla ilgili eğitim verebilen üniversitelere gidebileceğini ya da elektrik, elektronik, makine mühendisliğiyle ilgili bölümlere devam edebileceğine inanıyoruz.



Bu okulumuza gelecek çocuklarımız çok mutlu olacaklar ve 81 ilimizden öğrencilerin geleceğine inanıyoruz.

Öğretmenler özel seçilecek

Şensoy, lisede eğitim alacak öğrencilerin stajlarını savunma sanayii şirketlerinde yapacakları bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:

Buraya atanacak öğretmenlerimizi de seçerek alacağız. Öğretmenlerimizin de bu sektörlerde iş başı eğitimlerle kendilerini güncellemelerini planlıyoruz. Eğitim kadrosu açısından da sektörle iç içe olan bir kadroyla eğitim öğretim devam edecek.

Şensoy, okulun öğrenciler ve veliler tarafından gezilebildiğini, 81 il milli eğitim müdürlüğünde okulun tanıtımı için faaliyetler başlatıldığını belirterek, ziyaretçileri okula beklediklerini söyledi.