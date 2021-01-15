11 Mart 2020 tarihinde Bakan Koca’nın ilk salgın açıklamasını yapmasının ardından Türkiye’de oldukça gergin bir ortam oluştu.

Türkiye’nin Pandemi Sürecinde İlk Uzaktan Eğitimini Kim Yaptı?

11 Mart 2020 tarihinde Bakan Koca’nın ilk salgın açıklamasını yapmasının ardından Türkiye’de oldukça gergin bir ortam oluştu. Bir süre sonra ise herkes evine kapandı ve sokağa çıkma yasakları geldi. Tam bu esnada öğrencilerin akıllarında bir soru: Peki şimdi ne yapacağız? Henüz ülke olarak tecrübesiz olmamızdan dolayı üniversite sınavı nasıl olacak, eğitim ne olacak gibi sorular akıllarda yer etti.

İlerleyen süreçte bazı kurumlar eğitime devam etmeme kararı alırken, bazı kurumlar ise bir şekilde online olarak eğitime devam ettiler. Peki Türkiye’de pandemi sürecinde ilk uzaktan eğitimi kim nasıl yaptı? Konu ile ilgili olarak yoğun bir araştırma yaptık ve uzaktan eğitime 12 Mart 2020 de başlayan Prestij ATA Eğitim Kurumlarını araştırdık. Hikayeleri oldukça enteresan. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz kurum yeni eğitim sistemine yenilikçi bir bakış getirdi.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim öğrencilerin bir kuruma gitmeden evlerinde ders yapabilmelerine imkân sağlayan yeni nesil eğitim sistemidir. Video konferans uygulamaları vasıtası ile yapılmaktadır. Bazı dershaneler bu eğitim sürecini bir üst aşamaya taşıdı. Öğrenci otomasyon sistemleri ile çok daha verimli bir online eğitim süreci oluşturuldu. Prestij ATA Eğitim Kurumlarının da geliştirmiş oldukları bir yazılım mevcut. Vipdershane diye adlandırılan bu yazılım ile telefonunuzdan yapamadığınız soruyu anında sorup cevap alabiliyorsunuz, veliler online ödeme yapabiliyorlar. Doküman desteği, yoklama, akıllı kitap uygulamaları, uzaktan eğitim alt yapısı, online deneme, ödev kontrolü, soru sorma, sınav, quiz, rehberlik gibi birçok sistem bulunmakta.

Uzaktan Eğitim Nasıl Yapılır?

Uzaktan eğitim yapılabilmesi için bir platform gereklidir. Bu platform Zoom, Skype, Teams, Gmeet gibi konferans uygulamalarından biri olabilir. Dersi daha kaliteli hale getirmek içinse olmazsa olmaz kaliteli bir internet altyapısı ve grafik tablet. Tabi uzaktan eğitim öğrenci otomasyon yazılımları ile çok daha anlamlı hale gelebilir. Uzaktan eğitim sisteminde diğer sıkıntı olan noktalardan birisi ise üniversite ve lise sınavlarına hazırlanacak öğrencilerin denemelerini online yapmaları. Bu sistem öğrenciyi yormakta ve online denemenin uygulanabilirliğini sorgulatmaktadır. Türkiye’nin uzaktan eğitim alt yapısı en iyi olan kurumlardan Prestij Ata buna bir çözüm bulmuş. Denemeler öğrencilere kargo ile gönderiliyor ve sonrasında öğrenci sınav esnasında deneme kitapçığının paketini açarak sınava giriyor.

Türkiye’nin Pandemi Sürecinde İlk Uzaktan Eğitimini Yapan Eğitim Kurumu

Türkiye’nin ilk uzaktan eğitimini 12 Mart 2020 tarihinde, Harun Erkurt ve Raşit Erkurt’un kurmuş olduğu Ankara’da bir eğitim kurumu olan Prestij ATA Eğitim Kurumları yaptı. Prestij ATA Ankara’da insanlar tarafından çok sevilen Google yorumlarına baktığımızda yüzlerce insanın yaptıkları yorum ile 5 üzerinden 4.9 puanı olduğunu gördüğümüz bir eğitim kurumudur. Peki ilk uzaktan eğitim nasıl oldu? Sizin için gittik Prestij Ata markasının sahibi Harun ERKURT ve öğrencileri ile konuştuk.

İlk Ders

İlk uzaktan eğitimi aslında Prestij Ata’nın yapması çok normal. Çünkü kurucu ortaklarından Harun ERKURT Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. İlk uzaktan eğitim 12 Mart 2020 tarihinde yapıldı. Bu uzaktan eğitim için Skype üzerinden gruplar oluşturulmuş sonrasında ise bir tripod ve özel bir yazılım yardımı ile telefonun kamerası bilgisayara aktarılmıştır. Telefon kamerası bir A3 kâğıdı görecek şekilde sabitlenmiştir. Sonrasında ise bilgisayarın kamerası öğretmeni tripodda duran telefonunun kamerası da özel olarak basılmış ders kitabını ekrana yansıttı. Bu sayede öğrenciler ile interaktif bir ders yapıldı. Öğrenciler derslerin kaliteli geçtiğini söyledi. Ancak burada Prestij Ata’nın en büyük avantajı sınıflarının maksimum 7 kişilik olmasından kaynaklanıyor. Uzaktan eğitim sürecinde az kişinin olduğu özel sınıflar dersi daha işlenir hale getirdiğini düşünüyoruz. Prestij ATA ikinci bir aşama olarak kendi yazılımları olan “Vipdershane OBS Sistemini” kullanmaya başladı. Harun ERKURT şöyle diyor:

“Uzaktan eğitim sürecinin kısa bir süre içerisinde bitmeyeceğini anladık. Yaklaşık 4 yıldır geliştirmekte olduğumuz bir öğrenci otomasyon sistemimiz vardı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde kullanmayı hedefliyorduk. Ancak dünyada bir salgın başlamasından dolayı “Vipdershane OBS Sistemine” büyük bir ehemmiyet verdik ve en kısa sürede hazır hale getirebilmek için elimizden geleni yaptık. Dünya’da bir salgın olması bu konu üzerine bizi düşündürdü ve hızlı bir şekilde uzaktan eğitim modüllerini 4 yıldır geliştirmekte olduğumuz Vipdershane yazılımına entegre ettik. Mart ayı içerisinde “Vipdershane OBS Sistemini” kullanmaya başlamıştık. O dönem insanlar Türkiye’de korona olduğu hakkında kendi aralarında konuşuyordu. Biz Prestij ATA olarak Türkiye’ye salgının gelebileceğini öngördük, uzaktan eğitim için gerekli alt yapıyı kurduk. Bakan Koca’nın 11 Mart 2020’de açıklama yapması üzerine veli ve öğrencilerimizin sağlığı için hızlı bir karar aldık, henüz OBS sistemi tam anlamıyla hazır değildi. Biz de uzaktan eğitime ilk aşamada video konferans uygulamasının kullanılması ile başladık. Bir hafta sonrasına ise Vipdershane yazılımı ile tam anlamıyla bir uzaktan eğitim yapıyorduk. Türkiye’nin İlk uzaktan eğitimini yapabilmek adına 12 Mart gecesi saat 3’e kadar deneme dersleri yaptık. Yoğun bir çalışma, sabaha kadar süren eksikleri giderme sonucu 12 Mart 2020 tarihinde Türkiye’nin ilk uzaktan eğitimini veren kurumu olduk. Bu süreç bizim Ankara’da hızla yükselmemizi sağladı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde Türkiye’de uzaktan eğitime tekrar geçildiğinde birçok kurum kapanma ile karşı karşıya kalmışken, Prestij ATA ilk gününde 8 yeni kayıt aldı.”

Prestij ATA Eğitim Kurumları

Prestij ATA Eğitim Kurumları Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyken Harun ERKURT tarafından abisi Raşit ERKURT ile Türkiye’nin eğitim sektöründeki eksiklerini tespit etmeleri, Türkiye’nin gelişen teknolojiye ayak uyduramamasından dolayı duydukları endişeler üzerine Gülhane ATA ismi ile kuruldu. Gülhane ATA ilk 2 yılda kar etmek yerine araştırma geliştirme faaliyetleri ile uygun eğitim modelini ortaya koymayı hedefledi. Gülhane Ata’nın 2018 yılında batmak ile karşı karşıya olan Yenimahalle Prestige English ile ortaklığa gitmesi sonucu kurum ismini Prestij ATA olarak değiştirmiş ve yoluna yeni binasında devam etmiştir. Bu aşamaya kadar Yenimahalle’de tanınsa da asıl yükselişini pandemi sürecinde vermiş oldukları eğitim doğrultusunda yakalamıştır. Prestij ATA Eğitim Kurumları şu anda Ankara dershane kapsamında Ankara’nın marka değeri kurum bazında en yüksek eğitim kurumudur. Prestij ATA yeni nesil dershanecilik modeli ile hareket etmektedir.