TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılır? 2022 TUS tercihleri başladı mı?

Adaylar tarafından ilgiyle takip edilen 2022-TUS 2. dönem tercihleri başladı. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama da geldi. Yapılan açıklamaya göre tercih işlemleri Ekim ayında sona ermiş olacak. Peki TUS tercihleri ne zaman?

TUS tercihleri ne zaman?

TUS 2. dönem tercih işlemlerinin tarihi merak ediliyor. Açıklanan ÖSYM takvimine göre tercihler 19– 25 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca gerçekleşecek yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar da uygulanmış olacak.

TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS tercih işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı da sorgulanıyor. Tercihler 25 Ekim 2022 tarihinde saat 23:59’da sonlanmış olacak. Tercih yapacak olan adaylar, tercihlerini bireysel şekilde ve 19 Ekim 2022 günü saat 10.30’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercihler T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri kullanılarak elektronik ortamda gerçekleşecek.

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