TUS tercih sonuç sorgulama: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihleri için heyecanlı bekleyiş, adaylar tarafından devam ediyor.

19 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanan TUS tercih kılavuzuyla birlikte, tercih işlemleri alınmaya başlamıştı.

25 Ekim'de sona eren TUS tercihlerinin ardından, adaylar sonuçları öğrenmek için gün sayıyor.

Bu kapsamda da, "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

19-25 Ekim tarihleri arasında tamamlanan TUS tercihlerinin ardından sonuçlar için bekleyiş başladı.

TUS 2. dönem tercih sonuçlarının duyurulacağı tarih hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama gelmedi.

Tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Adaylar TUS tercih sonuçlarını, ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.