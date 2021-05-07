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    TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

    ÖSYM, 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki 2021 TUS sonucu nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2021 TUS 1. Dönem sonuçları sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 14:53
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 18:51
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    TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 22021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

    Sınava katılım gösteren adaylar, 2021 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk oluşturuyor.

    İşte, 2021 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

    2021 TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan - 04 Mayıs 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

    2021-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    2021-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

    TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021 TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı #1

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