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    TUS ve STS 2. dönem tercih tarihleri belli mi? 2021 TUS tercih kılavuzu ÖSYM

    TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih işlemlerine dair detaylar merak konusu oldu. Peki TUS ve STS 2. dönem tercih tarihleri belli mi? Tercih kılavuzu yayımlandı mı?
    • Haber Merkezi
    • 27.09.2021 - 17:50
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    TUS ve STS 2. dönem tercih tarihleri belli mi? 2021 TUS tercih kılavuzu ÖSYM

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken sonuçlar 27 Eylül 2021 tarihinde açıklandı.

    Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar akabinde hızla tercih işlemlerine dair araştırmalara başladı. TUS ve STS tercih tarihleri belli oldu mu? TUS 2.dönem tercihleri ne zaman? merak ediliyor.

    ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuza göre adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

    Peki TUS ve STS 2021 2.dönem tercih tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

    TUS VE STS 2. DÖNEM TERCİH TARİHLERİ BELLİ Mİ?

    TUS sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek. Tercihlerin ne zaman yapılacağı ve nasıl yapılacağı TUS puanları açıklandıktan sonra yayımlanan kılavuz ile belli olacak.

    2021 TUS2. dönem tercih işlemlerine ilişkin kesin tarih henüz açıklanmadı.

    TUS ve STS 2. dönem tercih tarihleri belli mi? 2021 TUS tercih kılavuzu ÖSYM #1

    TUS VE STS 2.DÖNEM TERCİH KILAVUZU

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