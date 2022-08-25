TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

TUS ve STS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?

4 Eylül'de gerçekleştirilecek TUS ve STS sınavlarının sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı sorusu gündeme geldi.İşte cevabı..

ÖSYM internet sitesinden yaptığı açıklamada TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.4 Eylül'de yapılacak sınava girecek adaylar giriş belgelerine ulaşabilirler.

TUS ve STS'ye girecek adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 25 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 1. Aşama sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır."

"04 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-TUS (2. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2022-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) 2. Aşama sınavı için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.