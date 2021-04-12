TUS ve STS sonuçları açıklandı mı? 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuç ekranı

TUS ve STS sonuçları açıklandı mı? 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuç ekranı

ÖSYM tarafından 21 Mart'ta uygulanan 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavına giren adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2021 TUS ve STS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Tıpta Uzmanlık çalışmaları yapan adayların girmesi zorunlu olan 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu sınavları, 21 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti.

Tıp eğitimi alan ve bu alandan mezun olan binlerce aday, 2021 TUS ve 2021 STS Tıp Doktorluğu sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Peki, 2021 TUS ve STS sonuçları açıklandı mı? İşte, 2021 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınav sonuç ekranı..

2021 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21 Mart’ta düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2021-TUS (1. DÖNEM) SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2021-STS TIP DOKTORLUĞU (1. DÖNEM) SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN





2021 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU (1. DÖNEM) CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları erişime açıldı.

Sınava giren adaylar, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını incelemek isterlerse ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45'ten itibaren 10 gün süreyle inceleyebilecek.

