Üniversite bölüm, meslek tercihi yaparken bunlara dikkat

Üniversitelerde bölüm tercihi yapacak öğrencilere nelere dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattık.

2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başladı; 5 Ağustos tarihinde sona erecek. Aday öğrencilerden tercihlerini son günlere bırakmış olanlar için konunun uzmanından öneriler derledik.

Üniversite adayı öğrenciler sınav stresinden çıktıktan sonra puanlarını ellerine aldı ve istedikleri bölümleri, kendi şartlarında değerlendirerek listelerini hazırlıyorlar.

Bu aşama çoğu öğrenciyi zorluyor. O zaman hazırladığımız haberi dikkate almalarını öneriyoruz.

Hayatın zorlukları ile mücadele başladı

Hayat tekdüze değil; kendi içinde zorlukları var ve insan, genellikle bunlarla mücadele ederek yaşama tutunur. Böylelikle mutlu olmayı ve sürdürülebilir başarıyı yakalar.

Üniversite tercihi için önce hedef konulmalı

Dolayısıyla duvarları aşmak ve bir şeyleri başarmak için önemli amaçlar koymak gerekir. Hedef yoksa plan ve başarı da oluşmaz. Hedefleriniz; başarı, mutluluk, okul, bölüm ve meslek seçimi gibi konular olabilir.

Doğru tercih için kendinize soru sorun

Hangi üniversite?

Hangi şehir?

Hangi meslek bana uygun?

Yeteneklerim ile yetkinliklerim çerçevesinde hangisini tercih etmeliyim?

Çevreye kulaklarınızı tıkayın

Çevrenin, toplumun açık veya kapalı yönlendirmelerine, teşviklerine kulaklarınızı tıkayarak ne istediğinize karar vermelisiniz.

Kendinizi sorgulayın

Uzak geçmişte, siz çok küçükken büyüyünce ne olacağınızı söylerdiniz?

Küçüklüğünüzden beri neyi merak ederdiniz?

Bir seyahatte, sohbette, izlediğiniz bir film veya kitapta ne ya da neler ilginizi çeker ve sizi heyecanlandırırdı?

Çevrenizdekiler, aile, öğretmen ve arkadaşlarınız size hangi konuda yetenekli olduğunuzdan bahseder?

Diyelim ki kendinizi gördüğünüzden, daha yetenekli ve yetkinsiniz. O zaman hangi mesleği seçerdiniz?

Sosyal medyada gezinmek, arkadaşlarla sohbet veya oyun oynamak dışında en çok ne yapmaktan zevk alıyorsunuz?

Hayalleriniz, yetenekleriniz ve yetkinlikleriniz neler?

Nasıl bir çalışma ortamı sizi mutlu eder? (Plaza, laboratuar, inşaat, fabrika, hastane, okul, gökyüzü, deniz)

Yalnız çalışmak mı, kalabalık bir ekiple çalışmak mı?

İnsanlarla iç içe mi, onlardan uzak mı olmak istersiniz?

Çalışırken veya emekli olduğunuzda; herhangi bir sosyal ortamda, kendinizi tanıtırken hangi mesleği söylemek sizi gururlandırır?

Karar verin: Üniversite mi bölüm mü

Karar alırken karşınıza çıkan önemli sorulardan biri de “Üniversite mi?”, “Bölüm mü?” olacaktır. Bunu, üniversiteleri tek tek gezerek, çok yönlü gelişiminize ne türden katkıları olabilir iyice sorgulayarak değerlendirebilirsiniz.

Hangi kriterler sizin için önemli

Eğitimci Emine Çarkuşlu, üniversite adayı öğrenciler için tercih aşamasında bakabilecekleri kriteri şöyle sıralıyor:

Dil eğitimi

Teknik ve Teknolojik alt yapı

Akreditasyon, uluslararası bilinilirlik

Klüpler

Yurt dışı eğitim imkanları, öğrenci değişim programları

Kampüs imkanları

Akademik kadro

Staj imkanları

Yan dal veya çift dal yapma konusunda sağladığı kolaylıklar

Çarkuşlu, öğrencilere bu konularda yeterli görmedikleri bir üniversiteyi en çok istedikleri bölüm orada olsa bile tercih etmemelerini öneriyor.

"Bir üniversitede okuyayım da gerisini sonra düşünürüm demeyin"

Çarkuşlu tercih yapacak öğrencilere Ensonhaber aracılığı ile şöyle sesleniyor:

"Son olarak lütfen ve lütfen, bir yıl daha sınava hazırlık sürecini yaşamamak için, başkaları istediği için, geleceğin mesleği olduğu için, bir üniversitede okuyayım da gerisini sonra düşünürüm diyerek karar vermeyin. Sakin olun, iyice düşünün, yazın, tartışın ve nihai kararı içinize huzur veren tercihten yana kullanın."