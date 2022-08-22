Üniversite için e-kayıt yeterli mi? Yüz yüze kayıt yaptıramayanlar ne yapacak?

Üniversite için e-kayıt yeterli mi? Yüz yüze kayıt yaptıramayanlar ne yapacak?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıtlarına çevrilirken, e-kayıt gündeme getirildi. Peki, Üniversite için e-kayıt yeterli mi? Yüz yüze kayıt yaptıramayanlar...

YKS maratonu sona erdi ve YKS tercih sonuçları açıklandı. Üniversitelere yerleşen öğrenciler, gözünü kayıtlara çevrildi.

Kayıtlar bugün itibariyle alınmaya başlandı. Ancak şehir dışında üniversite kazananlar, e-kayıt sürecini merak ediyor.

Şehir dışında okul kazanan ve ilk etapta kayıt için okula gidecek zamanı olmayanlar, e-kayıt işlemlerine yöneliyor.

İlk deefa üniversite deneyimi yaşayacak olan öğrenciler ise e-kayıt yaptıktan sonra sıkıntı çekmek istemiyor.

Elektronik üniversite kayıtları, 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.Peki, e-kayıt yaptırmak yeterli mi? İşte detaylar...

E-kayıt yaptırmak yeterli mi?

Üniversite kayıtları için ilk olarak elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor.

Bazı üniversitelerde, online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.

Bir sorunla karşılaşmamak için üniversite ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

Elektronik sınavla veya özel yetenek sınavlarıyla alım yapan bölümler ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim gibi programlarda e-kayıt tek başına kabul edilmemektedir. Bunlar için okula giderek bizzat kayıt yapmanız gerekmektedir.

E-kayıt nasıl yapılır?

Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor.

Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Üniversite kaydı için gerekli belgeler

2022-YKS Sonuç Belgesi,

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

Adayın T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartının fotokopisi,

Adayın ikametgâhıyla ilgili beyanı,

Erkek adayların askerlik durumuyla ilgili yazılı beyanları,

12 adet (4,5×6,0 cm) boyutunda fotoğraf,