Üniversite kampüsünde anlamlı mesaj: Diriliş Ayı Ramazan Hoş Geldin

Türkiye, bir kez daha Ramazan ayının heyecanını yaşıyor.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu dün itibariyle başladı.

Yurdun dört bir yanında 11 ayın sultanının gelişinin çoşkusu yaşanırken üniversiteler de bu çoşkudan nasibini aldı.

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ: DİRİLİŞ AYI RAMAZAN HOŞ GELDİN

İstanbul Medipol Üniversitesi, Ramazan ayının gelişiyle birlikte kampüsünde anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Üniversitenin dış cephesinde yer alan ışıklara "Diriliş Ayı Ramazan Hoş Geldin" mesajı yazıldı.

MANEVİ ATMOSFER OLUŞTU

Ramazan ayının gelişiyle birlikte İstanbul Medipol Üniversitesi kampüsü manevi bir atmosferle aydınlandı.

Işıklı yazı, Ramazan’ın birlik, bereket ve arınma ruhunu kampüs ortamına taşıdı.

RAMAZAN RUHUNU PEKİŞTİRDİ

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan çalışma, hem öğrenciler hem de kampüs çevresinden geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin bu anlamlı mesajı, Ramazan’ın toplumsal birlikteliği pekiştiren yönünü hatırlatarak kampüs genelinde sıcak ve huzurlu bir ortam oluşturdu.