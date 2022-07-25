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- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 üniversite kayıt tarihi
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 üniversite kayıt tarihi
- 25.07.2022 - 12:26
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınlandı.
YKS'nin ardından tercih işlemleri için bekleyen adaylar, yerleştikleri üniversitelere kayıt yaptırmaya başlayacak.
Normal ve internet üzerinden alınacak kayıtların tarihi ise farklı şehirlerde okumaya hazırlananlar tarafından gündeme taşındı.
Bu kapsamda adaylar, "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusunu arama motorlarına yazdı.
Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte yanıtı..
Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
27 Temmuz - 5 Ağustos arasında yapılacak olan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları açıklanacak.
Ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.
Üniversiteye yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Süreç nasıl işleyecek?
- - Her yükseköğretim programına kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde, ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.
- - Bir aday puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program adayın yerleştirme puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme alınmayacak. - Merkezi yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka deyişle daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değil.
- - Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazın ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayın. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.