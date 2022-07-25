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Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 üniversite kayıt tarihi

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2022-2023 üniversite kayıt tarihi

YKS'nin açıklanmasının ardından tercihler için süre işlemeye başladı. Tecihlerin bitmesiyle birlikte ise kayıtlar başlayacak. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?