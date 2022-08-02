Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

YKS sonucunun ardından tercih yapan öğrenciler, "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?" sorularını araştırıyor.

YKS maratonu tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından bitecek ve binlerce öğrenci üniversitelere yerleşmiş olacak.

Yoğun geçen sürecin sona ermesi ile rahat bir nefes alacak olan adaylar, ardındna KYK için kayıt yapmaya başlayacak.

Yaşadıkları şehirde veya şehir dışında terich yapan öğrencilerin aklındaki bir diğer soru ise kayıt tarihleri.

Kayıtların ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler, bu kapsamda araştırmalar yapmaya başladı.

Hem yurt bulmak isteyen hem de belgeleri hazırlamak isteyenler, "Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu? İşte yanıtı...

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri belli oldu mu?

Tercih süreci 5 Ağustos'ta sona erecek. Akabinde yerleştirme sonuçları açıklanacak. Boş kalan kontenjanlar için, ek yerleştirme süreci başlayacak.

Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında; elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite kayıtları için gerekli belgeler

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

-Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.