Üniversite müfredatlarına yapay zeka dersleri eklenecek

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapay zeka konusunda dev adım...
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokolle Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite sektör işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
YÖK koordinasyonunda yürütülecek
Protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin, üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları YÖK koordinasyonunda yürütülecek.
Öğrenciler, dersleri çevrim içi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek.
Derslerin sadece üniversitelerdeki dijital teknolojilerle ilgili alanlarında değil, sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlar dahil bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması planlanıyor.
"Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek"
YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK ile BTK arasında, BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İş Birliği Protokolü imzalanacak. YÖK'te 16 Ocak Salı günü imzalanacak protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülecek. Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek.
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