Üniversite müfredatlarına yapay zeka dersleri eklenecek Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknoloji derslerinin üniversite müfredatına ekleneceğini açıkladı.

DHA

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapay zeka konusunda dev adım...

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokolle Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite sektör işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

YÖK koordinasyonunda yürütülecek

Protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin, üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları YÖK koordinasyonunda yürütülecek.

Öğrenciler, dersleri çevrim içi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek.

Derslerin sadece üniversitelerdeki dijital teknolojilerle ilgili alanlarında değil, sosyal, teknik, sağlık ve benzeri alanlar dahil bütün lisans ve ön lisans programlarına yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek"

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin stratejik alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli beşeri sermayenin yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla YÖK ile BTK arasında, BTK Akademi Ders İçeriklerinin Kullanımı Hakkında İş Birliği Protokolü imzalanacak. YÖK'te 16 Ocak Salı günü imzalanacak protokol uyarınca, BTK Akademi tarafından verilen yapay zeka ve dijital teknolojilerle ilgili derslerin üniversitelerin müfredatlarına dahil edilmesi ve bu derslerin kredilendirilerek diploma verilmesi çalışmaları Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda yürütülecek. Öğrenciler dersleri çevrimiçi takip edecek, sınavlar ise yüz yüze gerçekleştirilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)