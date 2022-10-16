Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden uzakta öğretim gören üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurmuştu. Peki, Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek?

Üniversite öğrencilerine verilen destekler devam ediyor..

Şehir dışında okuyan ve ailelerini görme imkanı bulamayan öğrenciler için, ulaşım desteği müjdesi geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası bu konuda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz.

Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz." dedi.

Bunun üzerine sevinen öğrenciler, "Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek 2022? İşte yanıtı...

Üniversite öğrencilerine ulaşım desteği ne zaman verilecek 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; 25 yaş altındaki lisans öğrencileri ulaşım desteğinden yararlanabilir. Ulaşım desteği için öğrencinin Türk vatandaşı olması gerekiyor.

Ulaşım desteği ne kadar?

Ailesinden uzakta öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yılda 2 defa gidiş - dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak.

2022 yılında bilet başına 500 TL, 2023 yılında ise 750 TL ödenecek.

Böylece, 2022 senesinde öğrenciler 2 bin TL ulaşım desteği alırken, 2023 senesinde 3 bin TL ulaşım desteği alacak.

Ulaşım desteği başvuruları nereden yapılacak?

Başvuru, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılacak. Öğrencilerin ailesi de başvuru yapabilecek ve vakıflar başvuruyu değerlendirecek.

Ulaşım desteği kapsamında ayrılan 300 milyonluk bütçeden, 150 bin üniversite öğrencisi yararlanacak. Ödemelerin ise ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.