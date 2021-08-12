Üniversite seçiminde dikkat edilecek noktalar

2021 YKS'ye girerek tercihte bulunmaya hak kazanan üniversite adaylarının seçimlerinde dikkat etmesi gereken noktaları bir araya getirdik.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek puan barajını aşan üniversite adaylarını şimdi de tercih heyecanı sardı.

2021 yılında YKS’ye 2 milyon 416 bin kişi katıldı. Aralarından Temel Yeterlilik Testi’nden (TYT) 140, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Sınavı’ndan (YDT) ise 170 alanlar tercihlerini yapabilecek.

5 Ağustos’ta başlayan tercih dönemi 20 Ağustos’ta son bulacak.

ÖĞRENCİ ADAYLARI İSTEDİKLERİ BRANŞLARI SIRALANDIRDI

Puanlar alındı. Girmek istenen branşlar sıralandı. Devlet üniversitesine mi vakıf üniversitesine mi girileceğine karar verildi. Sadece TYT’den barajı aşanlar 2 yıllık ön lisans tercihlerine yöneldi. AYT’den gireceklerin sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarına göre olan 4 yıllık lisans seçenekleri değerlendirildi.

OKUL SEÇİMİ NEYE GÖRE YAPILACAK

Şimdilerde üst üste açıklama yapan üniversite rektörleri, ana bilim dalı başkanları, fakültelerin dekanları, öğretim üyeleri ve rehberlik hizmetleri bölümü yetkililerinin okul seçimi yaparken dikkat edilecek konular şöyle sıralanıyor:

-Öğrenci adayı, okul seçimini yapmadan önce hangi mesleği istediğini kendisine sormalı.

-Öğrenci, daha fazla başarılı olması açısından zevk alacağı alana yönelmeli.

-Gidilmek istenen branşın, üniversitelerin bilinen merkezin dışında farklı bir kampüsünde bulunması ihtimaline karşı mümkünse gidilerek ziyaret edilmeli.

-Girilmek istenen okulun ilgili bölümünün eğitmenleri ile tanışılarak, konuşulmasında yarar var. Böylelikle verilen eğitimin teorinin dışında çağın gereklerini yansıtıp yansıtmadığı sorgulanmalı.

-Üniversite eğitimi sadece derslerden ibaret olmadığı için okulun sosyal olanakları, spor tesisleri, kütüphanesi ve kulüpleri de araştırılmalı.

-Seçilen okulda Erasmus programı olanağı olup olmadığı sorulmalı.

-Okul seçimi ikamet edilen şehirde yapılıyorsa, okulun eve yakınlığı ya da ulaşım zorluğu seçim yapılırken göz önüne alınmalı.

-Okulun uygulamalı derslikleri ve araştırmaya olan yatkınlığı incelenmeli.

-Seçilen branşta eğer staj zorunluluğu varsa okulun bu konudaki yönlendirmesi öğrenilmeli.

-Okulun düzenlediği seminer ve kongrelerle ilgili bilgi alınmalı.

OKUL TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Öğrenci adayları, okul seçimini yaptıktan sonra bunu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sitesine girerek belirleyecek.

Tüm seçenekler doldurabilecekleri gibi sadece bir seçeneği de işaretleyebilirler.

Öğrenciler yaptıkları seçim sonucunda eğer bir yeri kazanırlarsa kayıt bile yaptırmasalar, bir sonraki yıl sınava tekrar girdiklerinde puanlarının düşeceğini unutmamalı.

Tüm bu bilgiler ışığında en sık yapılan hatalara karşı üniversite okul tercihini yaparken dikkat edilecekleri de şöyle aktarmak istedik:

-TYT ile tercih edilecek okulların puandan önce başarı sırası dikkate alınmalı.

-Sıralama en yüksek puandan en düşük puana göre yapılmalı.

-AYT ile tercih edilecek okulların sıralaması yapılırken yukarıdan başlanarak, en yüksek başarı sırasından en düşük sıralamaya göre dizilmeli. Ancak burada sayısal, sözel ve eşit ağırlıkla girilen branşlar da kendi aralarında aynı düzeni takip etmeli. YDT de aynı mantık dizilimi ile yazılmalı. Tüm branşlar kendi içinde bir sıraya sahip olduktan sonra isteğe göre aralara yazılabilir.

-Tercih robotu aday öğrencinin seçiminin ilk sıralamasına bakarak değerlendirmesini yapıyor. Sıralamada öğrencinin puanı tutan yerde duruyor. Tercih robotu sıralamayı aşağıdaki seçimleri dikkate almadan onaylıyor. Bu mantığa göre girilmesini istenilen bölümün üst sıralara yazılması gerekiyor. Puanı yüksek diye bir üniversitenin, asıl istenen bölümün üzerine yazılması tercih edilmemeli.

-İkinci öğretimlerde (İÖ) eğitim saatleri göz önünde tutulmalı.

-Bazı branşlarda kodlarla belirtilen boy, kilo, kaç yıllık olduğu, hangi dilde eğitim verildiği gibi özel durumlar dikkate alınmalı.

-Eğer tercihte bulunan öğrenci halen bir üniversite öğrenci ise ayrı anda aynı okulda iki örgün ya da iki yaygın branşı seçemeyeceğini göz önünde tutmalı.