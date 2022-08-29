Üniversite tercihlerinde e-kayıt sistemiyle 1 milyar liralık tasarruf sağlandı

E-kayıt sistemi sayesinde, hem şehir dışında okuyacak öğrenciler için yol masrafında, hem de kayıt işlemlerindeki kırtasiye giderlerinde 1 milyar lira tasarruf edildi.

Devlet üniversiteleri ve e-kayıt sistemine dahil olmak isteyen 60 vakıf üniversitesi, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkanı sundu.

Bu yıl üniversitede bir programa kayıt hakkı kazananlar için e-kayıt işlemleri 22-24 Ağustos tarihleri arasındaydı.

E-kayıt ile üniversitelerin giderleri azaldı

Yükseköğretim kurulu, ailelerin yüz yüze kayıt için harcamak zorunda olduğu gider kalemlerine ve e-kayıt yaptıranların sayısına bakarak bir hesaplama yaptı. Özellikle yükseköğretim kurumlarının kayıt işlemlerindeki kırtasiye giderlerinde tasarruf sağlandı. Üniversitelerin yüz yüze kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler için harcayacağı iş gücü de büyük bir oranda azalmış oldu.

Veli ve öğrencinin gidiş dönüşü en az bin 200 TL

AA'nın haberine göre; örnek hesaplama tablosuna bakıldığında, toplam e-kayıt yaptıran 634 bin 664 öğrenciden yaşadığı il dışında okuyacak olan ve e-kayıt sayesinde şehir değiştirme, konaklama, yeme içme masrafından kurtulan 425 bin 949 öğrenci ve onlara eşlik ettiği düşünülen birer veli baz alındı ve iki kişinin gidiş dönüş yol masrafı 1200 lira olarak hesaplandı.

Toplam tasarruf bedeli 1 milyar TL

Bir gece konaklaması ise 550 lira. 2 kişinin 2 gün 2 öğün yiyecek harcaması da 600 lira olarak hesaplandığında toplam masraf 2350 lira oldu.

Böylece toplam tasarruf yaklaşık 1 milyar lirayı buldu.