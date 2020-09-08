Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde dersler online mı olacak? Üniversiteler ile ilgili detaylar...

Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde dersler online mı olacak? Üniversiteler ile ilgili detaylar...

Koronavirüs ile birlikte üniversitelerde eğitim yüz yüze mi yoksa online mı olacak merak konusu oldu. Peki, üniversitelerde eğitim online mı olacak? Üniversiteler ne zaman açılacak? Detaylar...

Milyonlarca öğrenci, 'üniversiteler açılacak mı' sorusunun cevabını merak ediyor.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte eğitimde online sisteme geçilirken yeni dönem derslerinin başlama tarihinin yaklaşması ile birlike, akıllara 'üniversiteler açılacak mı' sorusu geldi.

İşte 'üniversiteler açılacak mı, online mı olacak? 2020-2021 üniversitelerin açılış tarihi ne zaman?' sorularının cevapları...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi koronavirüs pandemisi nedeniyle gündeme gelen konuların başında yer alıyor. MEB'e bağlı okullarda online eğitim devam ederken, YÖK Başkanı Yekta Saraç daha önce yaptığı açıklamada 2020 üniversitelerin açılış tarihi için 1 Ekim sonrasını işaret etmişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamada, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde uzaktan yapılması önerildi.

İşte, üniversitelerin durumuyla ilgili ayrıntılar.

Koronavirüs pandemisi devam ederken 2020 üniversitelerin öğretim yılı takvimi son dakika açıklamalarla takip ediliyor. Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren üniversitelerin açılışına yönelik YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.

Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e uzaktan eğitim tavsiyesiyle ilgili öneride bulunuldu. Bu gelişmenin ardından bazı üniversitelerde online eğitim kararı alındı.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ, ÜNİVERSİTELERİN AÇILMASI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi. Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UZAKTAN EĞİTİM TAVSİYESİ

Sağlık Bakanlığınca, YÖK'e gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması önerildi.

Sağlık Bakanlığınca, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderilen görüş yazısında, üniversitelerde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde, teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerildi.

YÖK tarafından rektörlüklere Kovid-19 sürecinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbir alındığı ve bunların uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının alacağı tedbirlere ilişkin YÖK'ün çerçeve kararları ihtiva eden "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Rehberi" yayınladığı anımsatıldı.Yükseköğretim kurumlarına geniş inisiyatif tanındığı ve bünyelerindeki fakülte ve birimlerinin mahiyetini dikkate alarak, eğitim ve öğretimin sürdürülebilirliği bakımından yetkili kurullarında karar almalarının sağlandığı aktarılan yazıda, son günlerde Kovid-19 hastası olanların sayısında ciddi artışların görüldüğü kaydedildi.

HIFZISIHHA KURULLARI NE DİYOR?

Yazıda, salgınla mücadelenin etkin şekilde yapılabilmesi ve sağlık çalışanların yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanlığının yönlendirmelerinin önem arz ettiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelerde güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi konusunda il pandemi kurulları veya il umumi hıfzıssıhha kurullarının fikri alınarak rektörlüklerce karar verilmesine ilişkin görüş sorulduğu bildirildi.

DİJİTAL EĞİTİM TAVSİYESİ...

Yazıda, şu açıklamalara yer verildi:

"Bakanlığın cevabi yazısında '2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesinin önerilmesine karar verilmiştir' ifadesi yer almaktadır. Üniversitenizde, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlamalarınıza ait kararlarınızda YÖK'ün, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğini rica ederim."