Üniversiteler ne zaman açılacak, online eğitime geçen üniversite var mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak, online eğitime geçen üniversite var mı?

Üniversitelerde güz dönemi sona ererken, bahar döneminin ne zaman başlayacağı ve hangi üniversitelerin online eğitime geçtiği merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı.

Koronavirüs aşısının bulunması ve aşılamanın başlamasının ardından, üniversiteler eğitime başladı.

2020 yılını online geçiren ve çoğu öğrencisine mezuniyet töreni yapamayan üniversiteler, yüz yüze eğitimi güz dönemi boyunca sürdürmeye gayret etti.

Ancak vaka sayıları Omicron varyantının devreye girmesi ile birlikte artarken, bazı üniversiteler online karar aldı.

Güz dönemi sona eren üniversitelerin ne zaman açılacağı ve online eğitim kararı alan üniversitelerin hangisi olduğu merak ediliyor.

Bu kapsamda birçok öğrenci, "Üniversiteler ne zaman açılacak, online eğitime geçen üniversite var mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, online eğitime geçen üniversite var mı? İşte yanıtı....

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Her üniversitenin bahar dönemine başlama tarihi farklı. Bu nedenle öğrenciler, akademik takvime bakarak ne zaman yeni dönemin başlayacağını öğrenebilirler.

Üniversitelerde online eğitime geçileceği konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bazı üniversiteler kendi içinde hibrit eğitim ya da online eğitime geçtiğini duyurdu. Online eğitim hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

ONLINE EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER

İstanbul Teknik Üniversitesi (Güz yarıyılı sonuna kadar kadar hibrit eğitime geçti)

Koç Üniversitesi (Tıp ve Hukuk Fak. hariç tüm derslerin online düzenlenmesi kararı aldı)

Gedik Üniversitesi ( 12. haftadan itibaren teorik derslerin çevrim içi yapılmasına karar verdi)

Beykent Üniversitesi ( Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarının çevrim içi yapılacağını duyurdu)