Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi 2021

Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversitelerde yüz yüze eğitim tarihi 2021

Milyonlarca yükseköğretim öğrencisinin beklediği üniversitelerle ilgili karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılacağı tarihi duyurdu. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Türkiye'de yeni normalleşme kararları duyuruldu.

Üniversitelerin durumu milyonlarca öğrencinin merak ettiği konuların başında geliyordu. Bir seneden fazla süredir okula gidemeyen üniversiteliler, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusunu araştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde aşılama çalışmalarına hız vereceği belirtilmiş ve YÖK üniversite öğrencileri ile akademisyenlerin eylül ayına kadar aşılanması talebini iletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası milyonlarca öğrenciye müjdeyi vererek üniversitelerin tarihi açıkladı. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yüz yüze açılmasına yönelik açılamada bulundu. Buna göre; 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılında 13 Eylül itibariyle açılacak.