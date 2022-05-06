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    Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022?

    Üniversite öğrencileri yaz tatiline girip, memleketlerine dönmek için gün saymaya başladı. Öğrenciler bu kapsamda, "Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 17:14
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:22
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    Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022?

    Zorlu geçen koronavirüs sonrası okullarına dönen üniversite öğrencileri, yoğun geçen dönemi bitirmek istiyor.

    Memleketlerinden ve ailelerinden kopup üniversiteye okumaya gelen öğrenciler, yaz tatilini iple çekiyor.

    Diğer yandan ise mezuniyet heyecanı yaşayacak ve mesleğine kavuşacak olanlar, "Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

    Her üniversitenin sınavları bitirme ve tatile girme dönemi farklı ancak buna rağmen genel bilgiler öğrenciler için oldukça önemli.

    Peki, Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? İşte üniversitelere dair detaylar..

    Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022?

    Lisans ve önlisans eğitimine üniversite öğrenciler, Mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek. Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi yine farklılık gösteriyor.

    Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.

    Üniversiteler ne zaman kapanacak 2022? #1


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