Üniversiteliler beklediğiniz açıklama geldi: Üniversitelerde 2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak?

Üniversite öğrencileri ve ilk defa üniversiteli olacaklar, yüz yüze eğitim olup olmayacağını araştırıyor. Öğrenciler, "Üniversitelerde 2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Türkiye'de aşılamanın hızlanması ile yasaklar kaldırılırken, yüz yüze eğitime ise yeşil ışık yakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK..

Hepsi sırasıyla yüz yüze eğitim için destekleyici açıklamalar ve çalışmalar yaparken, üniversite öğrencilerini ilgilendiren bir son dakika geldi.

YÖK üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin yeni bir açıklama yaparken, öğrenciler ise açıklamanın detaylarını araştırmaya koyuldu.

Öğrenciler, "Üniversitelerde 2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Üniversitelerde 2021-2022 dönemi yüz yüze mi olacak?

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin koronavirüs tedbirleri alınarak yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu.

Özvar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır."





AŞI OLMAYANLAR NE YAPACAK?

Üniversitelerde aşı olmayan örgün öğretim öğrencilerinden, haftada 2 defa PCR testi talep edilecek.

PCR testleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.