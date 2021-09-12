Üniversiteliler kampüslerine kavuşuyor

Üniversiteler uzun bir aranın ardından yeni döneme yüz yüze eğitimle yarın başlıyor.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle bir buçuk yıla yakın bir süre okullarından ayrı kalan ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başladı.

Yarın da üniversiteliler okullarına kavuşuyor.

YENİ DÖNEM TEDBİRLERLE BAŞLIYOR

Salgın tedbirlerinin uygulanacağı yeni eğitim öğretim yılında, kampüslerde koronavirüs ile ilgili süreç dijital sistemlerle yakından izlenecek.

Salgına karşı, kampüs ve derslik binalarında maske ve mesafe kurallarına uyulacak.

Derslikler mümkün olduğunca havalandırılacak, ders saatleri sınırlı tutulacak, blok ders yapılmayacak.

SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

Üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'u uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.

Böylece üniversitelerde harmanlanmış (hibrit) eğitim usulleriyle eğitim öğretim faaliyetleri yürütülebilecek. Hafta sonları telafi eğitimi verilebilecek, sınavlar ise yüz yüze yapılacak.

AŞI İÇİN TEŞVİK

Akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de aşılanmış olmalarına özen gösterilecek, aşı olmaları teşvik edilecek.

Öğrenciler, öğretim elemanları ve idari personelle ilgili korona verileri HES kodu üzerinden takip edilecek.

Üniversiteler, salgın verilerini dijital olarak Sağlık Bakanlığı'ndan alabilecek ve risk durumlarını takip edebilecek.