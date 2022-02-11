Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı kaldırıldı mı? Üniversite hayali kuranlar dikkat!

Üniversiteye hazırlanan binlerce aday, "Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırmaya başladı.

Üniversiteye gitmek için hayal kuran ve uzun süren çalışmalarının sonunda YKS sınavına girenler, lisans ya da ön lisans öğrencisi olmaya hak kazanıyor.

Sınava giren adayların ise belli bir puanı alması ve TYT ve AYT barajını geçmesi gerekiyor. Bu durumun kaldırılmasını isteyenler öğrenciler, uzun zamandır bir müjde bekliyordu.

Sınavda heyecanlananlar veya sınav sırasında bazı talihsizlikler yaşayanlar, barajı geçmedikleri için bir yıl daha kaybediyor.

Bu kapsamda yeni düzenlemelerin olup olmadığını merak eden adaylar, "Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı kaldırıldı mı? İşte detayları...

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE TYT VE AYT BARAJ PUANI KALDIRILDI MI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI EKLENECEK

YÖK'ün açıklamasına göre, bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır.

TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT’deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

2021-TYT’de alınan 200 ve üzeri puanlar 2022-YKS’de dönüştürülerek kullanılabilecek. Diğer yandan 2022 YKS’den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.