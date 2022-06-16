Uzman öğretmenlik 2022 yazılı sınavı ne zaman? Eğitim programı ve sertifika tarihi

Uzman öğretmenlik 2022 yazılı sınavı ne zaman? Eğitim programı ve sertifika tarihi

Uzman öğretmenlik başvurularının açıklanmasının ardından yazılı sınav ve eğitim süreci takvimi de belli oldu. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte eğitim programı, konuları ve soru dağılımı...

Öğretmenlerin kariyer açısından önünü açan uzman öğretmenlik için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'nin başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bu kapsamda uzman olmak için eğitim ve sınavlara girecek öğretmenler kimler olduğu belli oldu.

Başvurusu olumlu sonuçlanan uzman öğretmen adayları, yazılı sınav ve eğitim programına dair bilgileri araştırmaya koyuldu.

Uzman unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Peki 2022 uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

Yazılı sınav başvurusu

Öğretmenler öncelikle yazılı sınav için başvuruda bulunacak. Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanacak adayların belirlendiği başvuru sonuçları 10 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Uzman öğretmenlik 2022 sınavı ne zaman?

Uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Yazılı sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Yazılı sınav sonucuna göre başarılı olanların uzman ve başöğretmenlik sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek.

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı

1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %15

2. Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %12

3. Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %15

4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %10

5. Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %12

6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 saat) %10

7. Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 saat) %10

8. Dijital Yetkinlik (15 Saat) %8

9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 saat) %8