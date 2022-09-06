Uzman öğretmenlik eğitimleri uzadı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge kapsamında yapılan uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı.

Uzman öğretmenlik eğitimleri devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği kapsamında eğitimler 18 Temmuz'da başladı.

DHA'nın haberine göre eğitim programı 9 Eylül'e uzatıldı.

Eğitimlerine toplam 540 bin 66 öğretme katıldığı

MEB'den yapılan açıklamada, uzman öğretmenlik eğitimlerine toplam 540 bin 66 öğretmenin katıldığı belirtildi.

19 Eylül'e kadar devam edecek başöğretmenlik eğitimlerine ise bugüne kadar toplam 70 bin 354 öğretmenin katıldığı aktarıldı.

Uzman ve başöğretmenlik eğitimlerinin genel bitirilme oranlarına bakıldığında toplam katılımın 610 bin 420 olduğu ve yüzde 98,04 bitirme oranı ile 598 bin 460 öğretmenin kariyer eğitimlerini tamamladığı ifade edildi.