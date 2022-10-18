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    Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    Uzman öğretmenlik sınavı için geri sayım başladı ve başvurular 3 Ekim tarihinde tamamlandı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?
    • 18.10.2022 - 14:18
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    Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan uzman öğretmenlik sınavı için başvurular tamamlandı.

    3 Ekim tarihinde tamamlanan başvuruların ardından gözler, sınavın yapılacapı tarihe çevrildi.

    Başvuruların tamamlanmasının ardından sınava girecek adaylar, sınav tarihini sorguluyor.

    Uzman öğretmenlik sınavında ter dökmeye hazırlananlar, "Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte yanıtı...

    Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak?

    Uzman ve Başöğretmenlik sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları dile getirdi;

    "Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin başöğretmen olabilmeleri, sınav tarihi itibarıyla 10 yılını ve eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan öğretmenlerimizin de uzman öğretmen olabilmeleriyle ilgili sınavı da 19 Kasım'da gerçekleştireceğiz."

    Buna göre; MEB uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

    Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? #1

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.


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