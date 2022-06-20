Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak?

Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'ne 600 binden fazla başvuru yapıldığı açıklandı. Peki, Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman, hangi traihte başlayacak?

Uzman ve başöğretmenlik alanında eğitim almak ve kariyerlerine katkı sağlamak isteyen öğretmenler, başvurularını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi için 603 bin 864 başvuru alındığını belirterek, bunlardan 533 bin 359'unun uzman öğretmenlik, 70 bin 505'inin ise başöğretmenlik alanında yapıldığını bildirdi.

Başvuruların yapılmasının ardından uzman ve başöğretmenlik eğitimleri için takvim ise belli oldu.

Öğretmenlerin her alanda desteklenmesine katkı veren Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim tarihleri duyuruldu.

Peki, Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri ne zaman başlayacak?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-3 Ekim tarihlerinde alınacak.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık'ta duyurulacak. Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek.

Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.