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    Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru süresi bitti mi 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığı, uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru süreçlerinin uzatıldığına dair bir yazı yayınladı. Bunun üzerine, başvuru tarihleri yeniden araştırılmaya başlandı.
    • 05.10.2022 - 15:34
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    Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru süresi bitti mi 2022?

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı yani uzman ve başöğretmenlik sınavına başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle ve sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine uzatıldı.

    Bu duruma sevinen öğretmen, uzatılan son başvuru tarihlerini ise kaçırmak istemiyor.

    Bu kapsamda da, başvuru sürecinin uzatıldığı gün ve saat merak edilmeye başlandı.

    Adaylar, "Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek 2022?" sorusunu gündeme yeniden getirdi.

    Peki, "Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek 2022?" İşte yanıtı...

    Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru süresi bitti mi 2022?

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik için uygulanacak 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuru süreleri uzatıldı. Buna göre; Sınavlara başvuru süresinin 3 Ekim'den 6 Ekim'e uzatıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

    Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi.

    Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru süresi bitti mi 2022? #1


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