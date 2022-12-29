Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yükseltildi! İşte yeni oranlar..

Başöğretmen ve uzman öğretmenlerin tazminat oranları Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile yükseltildi. İşte yeni oranlar..

Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanına sahip olan öğretmenlerin tazminat oranları Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile yükseltildi.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2023 Yılında da Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Resmi Gazete'de duyurulan karara göre Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yükseltildi. İşte o maddeler;

"MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2023 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (III) sayılı "Diğer Tazminatlar" Cetvelinin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünün (I) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan "20" ve "15" ibareleri sırasıyla "60" ve "50" şeklinde, (c) bendinde yer alan "40" ve "30" ibareleri sırasıyla "120" ve "100" şeklinde değiştirilmiştir."

Bu karar sonrası 1 ve 2. kadro derecedeki uzman öğretmenler için uygulanan oran 20'den 60'a, diğer kadro derecedekiler için uygulanan 15 oranı ise 50'ye yükseltildi.

Başöğretmenlik unvanı olan 1. ve 2. kadro derecedeki öğretmenlere uygulanan oran 40'dan 120'ye yükseltilirken diğer kadro derecedekiler için uygulanan oran 30'dan 100'e yükseltildi.