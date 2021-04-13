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Van Bahçesaray'da okullara kar tatili

Van Bahçesaray'da okullara kar tatili

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.