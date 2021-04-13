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    Van Bahçesaray'da okullara kar tatili

    Van'ın Bahçesaray ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildi.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:48
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    Van Bahçesaray'da okullara kar tatili

    Bir süredir güneşli havanın etkili olduğu Van'da, dün gece yarısı sıralarında kar yağışı başladı.

    Aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde ye yer 20 santimetreyi buldu.

    Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarla özel rehabilitasyon merkezlerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

    OKULA GİDENLER GERİ DÖNDÜ

    Durumdan haberi olmayan bazı öğrenciler, sabah okullarına gitti. Okulların tatil olduğunu öğrenen öğrenciler, yeniden evlerinin yolunu tuttu.

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    Van Bahçesaray da okullara kar tatili #2

    Van Bahçesaray da okullara kar tatili #3

    Van Bahçesaray da okullara kar tatili #4

    Van Bahçesaray da okullara kar tatili #5

    Van Bahçesaray da okullara kar tatili #6

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